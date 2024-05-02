Staffel 11Folge 9vom 02.05.2024
Der Aufstand der SchattendoppelgängerJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Der Aufstand der Schattendoppelgänger
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto schändet seine Schattendoppelgänger bis zur Erschöpfung während eines Sturms. Da er keine Dankbarkeit zeigt, streiken die Schattendoppelgänger und setzen die Mannschaft auf einer Insel aus. Naruto selbst wird von ihnen gefangen genommen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media