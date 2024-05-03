Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 12Folge 2vom 03.05.2024
Das Schicksal, eine Jinchu-Kraft zu sein

22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12

Naruto will den Neunschwänzigen kontrollieren lernen. Vorher muss er sein dunkles Ich besiegen. Er unterliegt und bittet Motoi um Hilfe, der ihm von Killerbeats Vergangenheit erzählt und wie dieser unter der Jinchu-Kraft gelitten hat.

