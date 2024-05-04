Staffel 12Folge 23vom 04.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 23: Wiedersehen mit einem alten Feind
22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Naruto möchte immer noch der beste Ninja des Landes werden. Er sieht mit Erstaunen wie weit es seine Freunde geschafft haben, doch Neid steht einem Ninja nicht. Als die mysteriöse Akatsuki Gruppe auftaucht und versucht, Naruto und seinen Freunden das Leben schwer zu machen, muss Naruto beweisen, dass er nicht nur älter, sondern auch reifer und weiser geworden ist.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media