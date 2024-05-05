Staffel 12Folge 24vom 05.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 24: Die legendären sieben Schwertkämpfer
22 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Zweieinhalb Jahre nach Sasukes Flucht kehrt Naruto Konoha zurück. Dort muss er feststellen, dass er als letzter seiner Freunde noch Genin ist. Zusammen mit Sakura und Kakashi bildet er das neue Team "Kakashi" und muss sich erneut zahlreichen Abenteuern stellen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media