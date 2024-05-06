Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 13Folge 2vom 06.05.2024
22 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12

Kurama redet auf Naruto ein und versucht, ihn zu maniplieren. Er nennt ihn naiv und macht ihm Angst. Naruto aber lässt sich nicht beeinflussen und überlässt dem Neunschwänzigen nicht die Kontrolle, egal, welche düsteren Prophezeihungen er macht.

