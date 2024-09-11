Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 15Folge 5vom 11.09.2024
Jinchuuriki gegen Jinchuuriki

23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Naruto und Killer B müssen sich den wiederbelebten Jinchuuriki zum Kampf stellen. Dabei merken sie schnell, dass sie im Nachteil sind, doch auch das Hauptquartier weiß Bescheid und schickt Unterstützung. Tobi lässt die Jinchuuriki transformieren.

