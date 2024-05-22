Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 16Folge 12vom 22.05.2024
Tutoren Jónin

Folge 12: Tutoren Jónin

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Als Jonin muss Kakashi das Genin-Team leiten, was ihm aber überhaupt keine Freude bereitet. Die Situation erinnert ihn daran, wie schwer es als Genin für ihn war. Auch die Lehre über Teamwork und Zusammenarbeit fällt ihm nicht leicht.

Naruto

