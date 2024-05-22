Staffel 16Folge 12vom 22.05.2024
Tutoren JóninJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Tutoren Jónin
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Als Jonin muss Kakashi das Genin-Team leiten, was ihm aber überhaupt keine Freude bereitet. Die Situation erinnert ihn daran, wie schwer es als Genin für ihn war. Auch die Lehre über Teamwork und Zusammenarbeit fällt ihm nicht leicht.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media