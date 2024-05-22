Staffel 16Folge 13vom 22.05.2024
Team SiebenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 13: Team Sieben
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Kakashi bekommt das Genin-Team von Naruto, Sasuke und Sakura zur Leitung zugewiesen. Da Naruto der Sohn des vierten Hokage ist, zeigt Kakashi mehr Interesse an diesem Team als an anderen, doch seine Schüler sind nicht kameradschaftlich.
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Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media