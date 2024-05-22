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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 16Folge 13vom 22.05.2024
Team Sieben

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Naruto: Shippuden

Folge 13: Team Sieben

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Kakashi bekommt das Genin-Team von Naruto, Sasuke und Sakura zur Leitung zugewiesen. Da Naruto der Sohn des vierten Hokage ist, zeigt Kakashi mehr Interesse an diesem Team als an anderen, doch seine Schüler sind nicht kameradschaftlich.

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