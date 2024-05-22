Staffel 16Folge 2vom 22.05.2024
Folge 2: Der Tod von Minato
21 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Minato fürchtet, dass Shinobi das Dorf angreifen werden, woraufhin Kakashi aus der Reihe tanzt. Nach dem Tod von Minato kehrt Hiruzen Shiratobi zurück und übernimmt nicht nur das Amt des Hokage, er kümmert sich auch um den kleinen Naruto.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media