Staffel 16Folge 3vom 22.05.2024
Hashiramas ZellenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 3: Hashiramas Zellen
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Kakashi stellt Nachforschungen zu Versuchen an, die mit Hashiramas Zellen durchgeführt wurden. Währenddessen plant die ANBU-Ne-Einheit einen Anschlag auf den Hokage, der aber von der ANBU erfolgreich abgewehrt werden kann.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media