NarutoStaffel 16Folge 3vom 22.05.2024
Hashiramas Zellen

Folge 3: Hashiramas Zellen

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Kakashi stellt Nachforschungen zu Versuchen an, die mit Hashiramas Zellen durchgeführt wurden. Währenddessen plant die ANBU-Ne-Einheit einen Anschlag auf den Hokage, der aber von der ANBU erfolgreich abgewehrt werden kann.

