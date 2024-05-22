Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 16Folge 4vom 22.05.2024
Der abtrünnige Shinobi Orochimaru

Der abtrünnige Shinobi OrochimaruJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Der abtrünnige Shinobi Orochimaru

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Orochimaru flieht vor der ANBU, deren Befehl lautet, ihn gefangen zu nehmen oder notfalls zu töten. Auf der Flucht begegnet er Kakashi und es kommt zu einem kurzen Kampf, bei dem beide verletzt werden und Orochimaru die Flucht gelingt.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 14 Staffeln und Folgen