Staffel 16Folge 5vom 22.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 5: Versuchskörper von Orochimaru
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Kakashi trifft durch Zufall auf den Iburi-Clan, dessen Mitglieder sich in Rauch verwandeln können. Dessen Mitglieder sind ihm jedoch nicht sehr freundlich gesinnt und nehmen ihn gefangen. Nur mit fremder Hilfe kann er entkommen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
