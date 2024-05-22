Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 16Folge 5vom 22.05.2024
Versuchskörper von Orochimaru

Folge 5: Versuchskörper von Orochimaru

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Kakashi trifft durch Zufall auf den Iburi-Clan, dessen Mitglieder sich in Rauch verwandeln können. Dessen Mitglieder sind ihm jedoch nicht sehr freundlich gesinnt und nehmen ihn gefangen. Nur mit fremder Hilfe kann er entkommen.

