Staffel 16Folge 7vom 22.05.2024
Abgezielt auf das SharinganJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Abgezielt auf das Sharingan
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Kakashi soll Orochimarus alte Verstecke durchsuchen und schauen, ob er Hinweise finden kann. Zunächst rettet Kinoe ihn aus einer Falle, wendet sich aber plötzlich gegen seinen Freund und offenbart seine eigentliche Mission.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media