Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 16Folge 7vom 22.05.2024
Abgezielt auf das Sharingan

Abgezielt auf das SharinganJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 7: Abgezielt auf das Sharingan

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Kakashi soll Orochimarus alte Verstecke durchsuchen und schauen, ob er Hinweise finden kann. Zunächst rettet Kinoe ihn aus einer Falle, wendet sich aber plötzlich gegen seinen Freund und offenbart seine eigentliche Mission.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 14 Staffeln und Folgen