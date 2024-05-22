Staffel 16Folge 8vom 22.05.2024
Shinobi aus KonohaJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Shinobi aus Konoha
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Kakashi kann den Kampf für sich entscheiden, doch dann greift eines von Orochimarus Experimenten an. Kinoe und Kakashi können fliehen, doch draußen bricht Kakashi bewusstlos zusammen. Es wäre ein Leichtes für Kinoe, seinen Auftrag zu erfüllen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media