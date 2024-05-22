Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 16Folge 8vom 22.05.2024
Folge 8: Shinobi aus Konoha

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Kakashi kann den Kampf für sich entscheiden, doch dann greift eines von Orochimarus Experimenten an. Kinoe und Kakashi können fliehen, doch draußen bricht Kakashi bewusstlos zusammen. Es wäre ein Leichtes für Kinoe, seinen Auftrag zu erfüllen.

Naruto

