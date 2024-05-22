Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 16Folge 9vom 22.05.2024
Ein Uchiha in der ANBU

Ein Uchiha in der ANBUJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 9: Ein Uchiha in der ANBU

22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Kakashis Freund und Rivale Maito Gai möchte Mitglied der ANBU-Einheit werden und bewirbt sich. Kakashi und sein Team sind währenddessen zu einer wichtigen Mission im Wald-Reich unterwegs, geraten dabei aber in eine Falle.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen