Staffel 16Folge 9vom 22.05.2024
Ein Uchiha in der ANBUJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Ein Uchiha in der ANBU
22 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Kakashis Freund und Rivale Maito Gai möchte Mitglied der ANBU-Einheit werden und bewirbt sich. Kakashi und sein Team sind währenddessen zu einer wichtigen Mission im Wald-Reich unterwegs, geraten dabei aber in eine Falle.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media