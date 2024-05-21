Staffel 17Folge 7vom 21.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 7: Bürgerkriegszeiten
Als Hashimara wieder auf Madara trifft, sind sein Vater und sein Bruder Tobirama ihm gefolgt. Die beiden Jugendlichen wollen der Grund herausfinden. Als auch Madaras Vater und Bruder auftauchen, kommt es zu einem Kampf, der zu eskalieren droht.
