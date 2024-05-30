Staffel 20Folge 34vom 30.05.2024
Ein weiterer MondJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 34: Ein weiterer Mond
22 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Naruto verliert während eines harten Kampfes das Bewusstsein. Shikamaru und die anderen finden ihn auf der Turmspitze. Derweil verschwindet Sasuke abermals. Die Dorfbewohner müssen sich demnach selbst gegen die Angreifer verteidigen.
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Naruto: Shippuden
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media