Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 36vom 31.05.2024
Die Shinobi versammeln sich

Die Shinobi versammeln sichJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 36: Die Shinobi versammeln sich

22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Sasuke wechselt die Fronten und verbündet sich mit Akatsuki. Gemeinsam rauben die beiden ein Dorf nach dem anderen aus. Tsunade entwickelt mit den anderen einen Plan, um ihn aufzuhalten. Sie teilen sich in Teams auf und begeben sich auf die Suche.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen