Staffel 20Folge 36vom 31.05.2024
Die Shinobi versammeln sichJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 36: Die Shinobi versammeln sich
22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Sasuke wechselt die Fronten und verbündet sich mit Akatsuki. Gemeinsam rauben die beiden ein Dorf nach dem anderen aus. Tsunade entwickelt mit den anderen einen Plan, um ihn aufzuhalten. Sie teilen sich in Teams auf und begeben sich auf die Suche.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media