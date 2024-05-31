Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 38vom 31.05.2024
Leben wird gegeben, Leben wird genommen

Leben wird gegeben, Leben wird genommenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 38: Leben wird gegeben, Leben wird genommen

22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Die Teams befinden sich in einem Traumzustand, in dem sie ihre innigsten Wünsche preisgeben. Sasuke und Naruto haben diesbezüglich eine Auseinandersetzung, da Sasuke sein Wissen über diese Hypnose nicht mit den anderen teilen will.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen