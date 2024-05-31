Staffel 20Folge 38vom 31.05.2024
Leben wird gegeben, Leben wird genommenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 38: Leben wird gegeben, Leben wird genommen
22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Die Teams befinden sich in einem Traumzustand, in dem sie ihre innigsten Wünsche preisgeben. Sasuke und Naruto haben diesbezüglich eine Auseinandersetzung, da Sasuke sein Wissen über diese Hypnose nicht mit den anderen teilen will.
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Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media