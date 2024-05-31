Staffel 20Folge 40vom 31.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 40: Der Schmerz des Lebens
22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Itachi plant die Wiederherstellung seines Clans, der an Stärke und Einfluss verloren hat. Unterdessen verläuft sich ein Ninja-Kater auf der Suche nach einem Weibchen in der Stadt. Itachi macht sich auf den Weg, um diesen zu fangen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media