Staffel 20Folge 41vom 31.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 41: Shisuis Auftrag
22 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Als Itachis Freund unerwartet stirbt, ist der Genin am Boden zerstört und sensibel. Diesem Gemütszustand verdankt er seinen Erfolg beim Heraufbeschwören des Sharingan. Davon will er jedoch nichts hören und begibt sich auf eine gefährliche Mission.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media