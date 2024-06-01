Staffel 20Folge 43vom 01.06.2024
Die Finsternis der AkatsukiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 43: Die Finsternis der Akatsuki
22 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12
Juuzou und Itachi haben einen Auftrag. Sie sollen einen Jinchuriki einfangen, lebendig nicht tot. Während sie auf der Lauer sind, erzählt Juuzou Biwa von seinen Kampfweisheiten. Der hochtalentierte Itachi Uchiha und der gefürchtete Juuzou legen los.
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Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media