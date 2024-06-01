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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 43vom 01.06.2024
Die Finsternis der Akatsuki

Die Finsternis der AkatsukiJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 43: Die Finsternis der Akatsuki

22 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12

Juuzou und Itachi haben einen Auftrag. Sie sollen einen Jinchuriki einfangen, lebendig nicht tot. Während sie auf der Lauer sind, erzählt Juuzou Biwa von seinen Kampfweisheiten. Der hochtalentierte Itachi Uchiha und der gefürchtete Juuzou legen los.

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