Staffel 20Folge 47vom 01.06.2024
Kaguya OtsutsukiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 47: Kaguya Otsutsuki
22 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12
Der Ursprung des Ninshu und der Shinobi ist ein großes Mysterium. Naruto und Sasuke bekommen tiefe Einblicke von jemandem der es wissen muss. Zetsu, der dritte Sohn Kaguyas, berichtet den beiden seine Mutter vor mehr als tausend Jahren erlebte.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media