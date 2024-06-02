Staffel 20Folge 52vom 02.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 52: Ashura und Indora
22 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Die Brüder Ashura und Indra sind mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet: Während Indra ausgeprägte kämpferische Kräfte besitzt, ist Ashura schwächer. Als Letzterer von einem Bären angegriffen wird, eilt Indra zur Hilfe.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media