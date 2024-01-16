Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 3Folge 13vom 16.01.2024
Blitze über Konoha

22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12

Asuma findet heraus, dass die Särge von Kitane, Seito, Too und Nauma gestohlen wurden. Sie sollen wiederbelebt werden, um ihren früheren Putsch erneut durchführen zu können. Keiner weiß, wer die vier wiederbeleben will.

Naruto

