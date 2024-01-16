Staffel 3Folge 13vom 16.01.2024
Blitze über KonohaJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 13: Blitze über Konoha
22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Asuma findet heraus, dass die Särge von Kitane, Seito, Too und Nauma gestohlen wurden. Sie sollen wiederbelebt werden, um ihren früheren Putsch erneut durchführen zu können. Keiner weiß, wer die vier wiederbeleben will.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media