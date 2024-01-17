Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 3Folge 17vom 17.01.2024
22 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12

Asuma reagiert wütend, als er erfährt, dass Furido eigentlich Kazuma heißt und Soras Vater ist. Er kann nicht verstehen, dass Furido seinen eigenen Sohn benutzen will, um Konoha zu zerstören. Naruto will Sora helfen.

Naruto

