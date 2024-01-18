Staffel 4Folge 6vom 18.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 6: Der silberne General
22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Hidan, das unsterbliche Akatsuki-Mitglied, kämpft gegen Asuma und die anderen Ninjas. Kakuzu hält sich zurück, da er keinen Grund sieht, Hidan den Spaß zu verderben. Asuma und Shikamaru versuchen, Hidans Schwachstelle zu finden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media