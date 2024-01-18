Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 4Folge 6vom 18.01.2024
Der silberne General

Der silberne GeneralJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 6: Der silberne General

22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Hidan, das unsterbliche Akatsuki-Mitglied, kämpft gegen Asuma und die anderen Ninjas. Kakuzu hält sich zurück, da er keinen Grund sieht, Hidan den Spaß zu verderben. Asuma und Shikamaru versuchen, Hidans Schwachstelle zu finden.

