Staffel 5Folge 12vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 12: Mitten im Nebel
23 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Guren verliert den Kampf gegen den Dreischwänzigen und wird von einer Welle an Land gespült. Gozu sucht sie, während der See von einem Chakra-Nebel des Dreischwänzigen umhüllt wird.
