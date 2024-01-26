Staffel 6Folge 13vom 26.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 13: In letzter Sekunde
23 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Deidara droht, den Kampf mit Sasuke zu verlieren und sprengt sich selbst. Die Detonation erfasst auch Sasuke, der sich jedoch mithilfe von Manda retten kann.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media