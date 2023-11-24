Staffel 6Folge 27vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 27: Der geheimnisvolle Tobi
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Tobi macht Team Kakashi mehr Schwierigkeiten als erwartet. Alle Jutsus laufen ins Leere. Zu allem Überfluss tauchen weitere Akatsuki-Mitglieder auf.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media