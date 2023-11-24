Staffel 8Folge 6vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 6: Angriff auf Konoha
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto lernt weiterhin die Jutsus der Weisen und erfährt alles über die Risiken der Jutsus. Tendo, eine der Gestalten von Pain, plant einen Angriff auf Konoha und schafft es, die Schutzbarriere zu durchbrechen. Die Bevölkerung gerät in Panik und Tsunade befiehlt, Naruto aus dem Land der Kröten zu holen, um der Bedrohung entgegen zu wirken.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
