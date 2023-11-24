Staffel 9Folge 1vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 1: Aller Anfang ist schwer
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Iruka erkundet das zerstörte Konoha und erinnert sich an Naruto als Kind. Damals wurde er vom Hokage dazu überredet, Narutos Lehrer zu werden, da der Junge sonst Gefahr liefe, aus der Akademie geworfen zu werden. Allerdings weiß Iruka nicht, wie er Narutos Streichen entgegenwirken kann.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media