Staffel 9Folge 4vom 24.11.2023
Kakashi und das ungleiche TeamJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Kakashi und das ungleiche Team
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Tsunade liegt im Koma und Danzo strebt seine Ernennung zum neuen Hokage an. Er ruft eine Konferenz der Minister und Jonin ein, darunter auch Shikamaru. Obwohl Shikamaru die Ernennung verhindern will, erreicht Danzo sein Ziel. Kakashi erinnert sich an die Zeit, als er Naruto und Sasuke in sein Team zugeteilt bekam.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media