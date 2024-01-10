Staffel 1Folge 15vom 10.01.2024
Ein persönliches JutsuJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Ein persönliches Jutsu
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Kakashi und Sakura befreien Naruto aus einem Jutsu, das ihm furchtbare Illusionen vorgaukelt. Guy konnte den Kampf gegen Kisame gewinnen, doch es stellt sich heraus, dass es gar nicht Kisame war, gegen den er gekämpft hat, sondern Yura.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media