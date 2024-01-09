Staffel 1Folge 9vom 09.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Verehrte Großmutter
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
In Suna-Gakure gibt es immer noch Fallen der Feinde. Langsam macht sich das Dorf Gedanken, ob nicht ein neuer Kazekage ernannt werden muss. Das Team Kakashi ist noch unterwegs und trifft auf Temari.
