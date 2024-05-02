Staffel 10Folge 25vom 02.05.2024
Folge 25: Kontrolle über den Fuchsgeist
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto möchte endlich den Fuchsgeist kontrollieren können, da er dessen Kraft benötigen wird. Gerotora und Fukasaku haben eine Idee für das Vorhaben, die jedoch auch Gefahren für Naruto birgt.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media