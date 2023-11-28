Staffel 10Folge 5vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 5: Ein bedeutendes Versprechen
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Naruto will den Raikage darum bitten, Sasuke zu verzeihen, während die Konferenz der Kage beginnt. Sai und die Anderen machen sich währenddessen Gedanken darum, dass sie sich viel zu viel auf Naruto verlassen. Sakura hat ein schlechtes Gewissen, da sie von Sai erfahren hat, dass Naruto in sie verliebt ist.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media