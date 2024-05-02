Staffel 11Folge 6vom 02.05.2024
Folge 6: Die Insel der vertrauten Geister
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Guy wird von einem Vogel entführt, als das Schiff vor einer Insel liegt. Er muss gerettet werden. Doch auf der Insel ist nicht nur der Adler groß, sondern auch die anderen Lebewesen sind um einiges größer als die Ninjas.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
