Staffel 12Folge 16vom 04.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 16: Rivalen
22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Team 7 wird während der Chunin-Auswahlprüfung von Orochimaru, einem feindlichen Ninja, angegriffen. Orochimaru beschwört eine Schlange und Naruto rettet Sasuke und sich selbst. Sasuke stellt fest, dass Naruto sehr stark geworden ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe: 12
12
