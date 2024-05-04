Staffel 12Folge 18vom 04.05.2024
Folge 18: Trennung
22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Sasuke will sich an seinem Bruder rächen und verlässt Konaha, um Orochimaru zu suchen. Sasuke versucht später, seinen Freund Naruto umzubringen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media