Staffel 12Folge 28vom 05.05.2024
Die Goldene FormationJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 28: Die Goldene Formation
24 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Shikamaru hat keine Chance, sich gegen Kinaku zu wehren, als er sein Jutsu außer Gefecht setzt. Kinkaku scheint schon im Voraus gewonnen zu haben, doch dann greift Iko in das Geschehen ein. Sie kommt gerado noch rechtzeitig, um Shikamaru zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media