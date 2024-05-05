Staffel 12Folge 32vom 05.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 32: Die perfekte Ino-Shika-Chou-Formation
24 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Choji greift seinen wiederbelebten Sensei Asuma an, weil der ihn als "fett" bezeichnet hat. In Zusammenarbeit starten Choji, Ino und AShikamaru als eine Einheit einen gemeinsamen Angriff, der sich als sehr wirkungsvoll erweist.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media