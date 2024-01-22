Staffel 5Folge 11vom 22.01.2024
Der unheimliche SeeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 11: Der unheimliche See
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Zwei Akatsuki-Mitglieder, Deidara und Tobi, wollen den Bijuu-Geist Sanbi einfangen. Guren und Gozu sind ebenfalls auf der Suche nach dem Dreischwänzigen und wollen diesen mit Yukimarus Fähigkeiten hervorrufen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media