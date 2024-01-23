Staffel 5Folge 18vom 23.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 18: Rote Kamelien
23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Guren zerstört die Versiegelungsbarriere, sodass Sanbi nicht mehr versiegelt werden kann. Kabuto schwächt Guren, sodass sie nicht vor Sanbi fliehen kann, in der Hoffnung, dass Yukimaru seine Kräfte entfaltet.
Naruto: Shippuden
