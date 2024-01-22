Staffel 5Folge 3vom 22.01.2024
Im Dorf der heißen QuellenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 3: Im Dorf der heißen Quellen
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Naruto reist erneut mit Jiraiya und hofft, mit ihm trainieren zu können und Neues zu lernen. Doch Narutos Arm ist noch nicht ausgeheilt und Jiraiya interessiert sich nur für hübsche Mädchen. Kakashi und die anderen suchen Orochimarus Versteck.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media