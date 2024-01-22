Staffel 5Folge 7vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 7: Die beiden Glücksbringer
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Naruto trainiert mit Gamatatsu, um sein Wind-Chakra mit dessen Wasser-Chakra zu verbinden. Dafür müssen beide synchron sein, doch das schlägt leider immer fehl. Gamakichi schlägt vor, dass Naruto in Gamatatsus Maul klettern soll.
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media