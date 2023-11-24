Staffel 8Folge 10vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 10: Ein kleiner Held mit großem Mut
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Konohamaru und seine Freunde wollen Konoha helfen. Er versucht zu fliehen, um Hilfe von außerhalb zu holen, wird aber erwischt. Ebisu stellt sich dem Verfolger Shurado, wird aber besiegt. Konohamaru, der fliehen sollte, stellt sich Shurado entgegen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media