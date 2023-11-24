Staffel 8Folge 15vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 15: Eine Sache des Herzens
18 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Fukasaku und Shima werden von Pain besiegt und Naruto ist ihm schutzlos ausgeliefert. Hinata wirft sich mutig zwischen Pain und Naruto, fest entschlossen, Naruto zu verteidigen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media