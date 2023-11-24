Staffel 8Folge 23vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 23: Wege zum Frieden
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto unterhält sich weiterhin mit Nagato über Nagatos Vergangenheit. Sie stellen Parallelen fest, doch Naruto glaubt an die Ideale, die er von Jiraiya vermittelt bekommen hat. Dies beeindruckt Nagato so sehr, dass er etwas Unglaubliches vollbringt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media