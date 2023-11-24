Staffel 8Folge 3vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 3: Die Entschlüsselung
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Shikamaru versucht den Zahlencode von Jiraiya auf Fukasakus Rücken zu entziffern. Naruto hat eine Idee, denn eine der Zahlen sieht nicht wie eine Zahl aus, sondern ein "Ta", das er oft in Jiraiyas Notizen gesehen hat.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media